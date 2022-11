Amsterdam UMC hekelt oproep op juicekanaal over delen medische gegevens

Coldeweijer schrijft vandaag in een reactie op Instagram dat het ziekenhuis een "cursusje begrijpend lezen" nodig heeft, aangezien ze het woord personeel niet heeft gebruikt in haar post van gisteravond. Ze benadrukt verder dat er ook patiënten en bezoekers rondlopen in ziekenhuizen.

Het ziekenhuis liet in een reactie op Twitter weten dat de privacy van patiënten "van groot belang" is. "We gaan ervan uit dat onze medewerkers vanwege hun medisch beroepsgeheim nooit informatie delen met anderen."

Na een furieuze reactie hierop van Van der Linden, zei Coldeweijer dat ze wilde weten hoe hij aan zijn blauwe oog was gekomen. Ook zei ze dat ze inmiddels "al van VUmc-spionnen" had gehoord dat de royaltyjournalist met zijn hoofd op een punt was gevallen.

Van der Linden belandde vorige week in het ziekenhuis na een herseninfarct. Hij deelde gisteravond op Instagram een video waarin hij een update gaf over zijn herstel. Coldeweijer deed vervolgens op hetzelfde platform haar verzoek, "want ik zou hier heel graag iets over vragen".

Het Amsterdam UMC is niet blij met een oproep van juice-vlogger Yvonne Coldeweijer. Die vroeg gisteravond aan "spionnen in het VUmc" om informatie te delen over de medische toestand van royaltyjournalist Marc van der Linden. Medewerkers van het ziekenhuis zijn volgens een woordvoerder verontwaardigd over het idee dat zij dit soort informatie uit een medisch dossier zouden lekken. "Dat past niet bij de beroepsgroep, zij hebben hun medisch beroepsgeheim."

Vanavond werden onze medewerkers op Instagram opgeroepen om vertrouwelijke informatie van een patiënt te delen. De privacy van onze patiënten is van groot belang. We gaan ervan uit dat onze medewerkers vanwege hun medisch beroepsgeheim nooit informatie delen met anderen.

Toch is het verzoek van Coldeweijer om informatie over een patiënt te delen opmerkelijk, vindt Bart Jacobs, hoogleraar Cybersecurity aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Het fenomeen an sich is niet nieuw", zegt hij. "Ook in de wereld van privédetectives gebeurt dit bijvoorbeeld. Maar het is wel bijzonder dat het nu zo publiekelijk gebeurt."

De oproep is volgens Jacobs "een oproep tot een strafbare handeling", omdat ziekenhuispersoneel zich moet houden aan een geheimhoudingsplicht. Om die reden vindt hij dat het Openbaar Ministerie moet bekijken of Coldeweijer moet worden vervolgd voor opruiing of uitlokking.

Niet zomaar kijken

Ziekenhuizen hebben volgens de hoogleraar strenge voorschriften voor hun personeel over de manier waarop zij moeten omgaan met patiëntinformatie. "De regel is: je kijkt niet in andermans dossier, tenzij er een medische reden voor is." Wanneer medewerkers dat zonder reden doen, overtreden zij volgens hem de regels van het ziekenhuis en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In het verleden ging het nog wel eens mis, zegt Jacobs. Zo keken tientallen ziekenhuismedewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag zonder medische reden in het dossier van de realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Het ziekenhuis kreeg na een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 460.000 euro vanwege de onzorgvuldige omgang met patiëntgegevens.

Uit de reacties van het ziekenhuispersoneel van het Amsterdam UMC vanochtend blijkt volgens de woordvoerder dat zij het vanzelfsprekend vinden dat medewerkers geen patiëntinformatie doorgeven. "Zij zeggen: 'we discussiëren over iets dat logisch is, dit hoort bij de beroepscode.'"