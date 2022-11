Capelse bandenprikker bekent leksteken van honderden autobanden

Een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel heeft bekend dat hij de afgelopen tijd honderden autobanden heeft lek geprikt in zijn woonplaats en in de Krimpenerwaard. Er zijn meer dan 250 aangiftes gedaan. De man werd vrijdagavond aangehouden in Krimpen aan de Lek na een tip van een buurtbewoner.

De man is vandaag voorgeleid en blijft veertien dagen langer vastzitten. Zijn motief wordt nog onderzocht.

De bandenprikker hield zijn omgeving meer dan een week in zijn greep. De man begon zijn daden in de Krimpenerwaard en Krimpen aan de Lek, waarna hij zijn vizier verlegde naar Capelle aan den IJssel, schrijft omroep Rijnmond.

Hij sloeg vooral 's avond toe. 's Morgens werden slachtoffers geconfronteerd met hun vernielde auto's: