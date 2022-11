Verdachte op Schiphol Plaza geboeid afgevoerd, hal weer vrijgegeven

Een 55-jarige man is vanochtend op Schiphol aangehouden, omdat hij personeelsleden van de marechaussee had bedreigd. Hij werd geboeid en met een bivakmuts afgevoerd omdat hij zei dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had.

En man van 55 is aangehouden op Schiphol nadat hij personeelsleden van de Marechaussee had bedreigd. Hij werd afgevoerd nadat hij had gezegd dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had. - NOS

De man werd onderzocht in een cabine van een speciale defensie-eenheid. Daar is onder meer gekeken of hij radioactief materiaal bij zich had. Het is nog niet duidelijk of dat ook het geval was.

Vanwege de verdachte situatie was een deel van Schiphol Plaza een paar uur afgesloten. Rond 15.00 uur werd de hal weer vrijgegeven.

Na de melding van de verdachte situatie trokken er tal van hulpdiensten naar Schiphol. "Er gaan bepaalde protocollen lopen in dit soort gevallen", zegt een woordvoerder van de marechaussee daarover. Waar de man vandaan komt, is niet bekend. "We weten alleen dat hij een inkomende reiziger is."