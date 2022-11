Heerenveen haalt Van Amersfoort transfervrij terug: 'Voelt als thuiskomen'

Pelle van Amersfoort keert na drieënhalf jaar terug bij sc Heerenveen. De middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kan, wordt transfervrij gehaald en tekent een contract voor tweeënhalf seizoen.

De 26-jarige voormalig jeugdinternational van Oranje maakte in 2014 zijn debuut voor de Friese ploeg en vertrok in de zomer van 2019 naar Cracovia Kraków. In Polen speelde hij 95 competitiewedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij 22 keer scoorde. Het afgelopen halfjaar zat Van Amersfoort zonder club.

Van Amersfoort, die in het seizoen 2015/2016 ook nog een jaartje op huurbasis voor Almere City speelde, zegt op de site van Heerenveen dat het voelt als thuiskomen. "Ik heb altijd een goed gevoel bij de club gehad en heb Heerenveen ook dit seizoen van een afstandje gevolgd."

Heerenveen staat op dit moment op een achtste plek in de eredivisie. Van Amersfoort is de derde speler in korte tijd die terugkeert bij de club. Eerder dit jaar werden Joost van Aken en Andries Noppert al teruggehaald naar Friesland.