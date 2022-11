Aantal eikenprocessierupsen daalt, laagste aantal sinds 2013

Drie jaar geleden waren de eikenprocessierupsen niet weg te denken in Nederland, maar ze lijken nu toch langzaam te verdwijnen. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht dat de overlast van rupsen de komende tijd afneemt, want het aantal eikenprocessievlinders dat is uitgevlogen, ligt een stuk lager dan vorig jaar.

De vlinders worden gevangen in speciale vallen, waarvan er zo'n 2200 in het land zijn geplaatst. De afgelopen maanden werden 65 procent minder vlinders gevangen dan in 2021. Dat is het laagste aantal sinds 2013. Het betekent dat er minder eikenprocessierupsen zijn, zegt het Kenniscentrum.

De vallen worden gebruikt om het paringsproces van eikenprocessievlinders te verstoren. Eerder dit jaar bleek al dat die methode goed werkt. Een eik wordt ingespoten met de geur die vrouwtjes van nature verspreiden om mannetjes te lokken. Mannetjes komen op de eik af, maar vinden geen vrouwtje. Zo worden minder eikenprocessievlinders bevrucht, waardoor er ook minder rupsen komen.

Plaagdruk

De eikenprocessierups verspreidt haartjes die bij mensen jeuk, kortademigheid en oogklachten kunnen veroorzaken. De rups is het actiefst van april tot juli. De periode van overlast door de haartjes duurt vaak de hele zomer.

Doordat het aantal eikenprocessievlinders en dus het aantal rupsen is gedaald, wordt de 'plaagdruk' ook steeds minder. Die wordt gemeten door het Kenniscentrum aan de hand van hoeveel eiken een nest hebben. In de noordelijke provincies is dat aantal het hoogst.

Of de rupsen wegblijven, is niet helemaal zeker. Een deel van de rupsen is in de grond gekropen en zal alsnog overlast veroorzaken wanneer ze weer boven komen. Dat gebeurt waarschijnlijk volgend voorjaar, zegt het Kenniscentrum. Daarnaast zijn er nog veel nesten waarvan de vlinders niet zijn uitgevlogen.