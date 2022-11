Justitie eist 22 jaar cel en tbs tegen kruisboogschutter Almelo

Het Openbaar Ministerie heeft 22 jaar cel en tbs geëist tegen 'kruisboogschutter' Kenzo K. De man van 30 uit Almelo staat terecht voor het doodsteken van twee vrouwen in zijn flatgebouw, vorig jaar september.

De slachtoffers waren zijn onderbuurvrouw van 70 en haar nicht van 52. Ze hadden meerdere steekwonden.

Na het steekincident probeerde de verdachte vanaf zijn balkon met een kruisboog op een verpleegkundige en een politieagent te schieten. Hij werd op zijn balkon door een scherpschutter met een schot in zijn borst uitgeschakeld.

Psychose

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) adviseerden op een eerdere zittingsdag al tbs met dwangverpleging. Uit hun onderzoek blijkt dat de Almeloër in de maanden voorafgaand aan zijn daad meerdere langdurige psychoses had.

Het lijkt erop dat de verdachte op de dag van het drama niet onder invloed van drugs was. Uit bloed- en urineonderzoek kwam dat niet naar voren.

Wel zijn lsd-sporen in het haar van de man gevonden. Dat duidt erop dat er in de voorafgaande dagen wel drugs zijn gebruikt. Die sporen zijn alleen zichtbaar bij herhaald gebruik.

Spijt

In een eerdere zitting bij de rechtbank zei Kenzo K dat hij zich niets meer van het incident kan herinneren. "Ik kan niet geloven dat ik tot zoiets in staat ben. Ik heb hier geen woorden voor." Hij ontkende niet de dader te zijn, maar omdat hij zich niets kan herinneren, bekende hij ook niet.

Wel zei hij dat het kruisboogdrama nooit zijn bedoeling is geweest. "Ik kan me niet voorstellen hoe het is om je dierbaren op zo'n gruwelijke manier te moeten verliezen. Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd."

De rechter doet op 23 december uitspraak in de zaak, schrijft RTV Oost.