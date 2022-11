Nederlanders niet goed voorbereid op ramp: 'We zijn een kwetsbaar land'

"De schokbestendigheid van onze samenleving kan wel omhoog. De voorbereiding op een ramp zijn we al een hele tijd kwijt", zegt Aalbersberg tegen de krant . "Mijn generatie kent het noodpakket van minister Ter Horst nog. Dat besef en die voorbereiding moet weer terugkomen."

Nederlanders moeten zich beter voorbereiden op een potentiële ramp. Dat zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), in een interview met het AD. Aanstaande donderdag begint een nieuwe campagne.

Nieuwe rampencampagne

Op 1 december begint een campagne waarin Nederlanders wordt verteld hoe ze zich de eerste 72 uur moeten kunnen redden zonder gas, water en stroom na een cyberaanval of ramp. Tips daarvoor zijn te raadplegen op de al bestaande site crisis.nl, die is ontwikkeld door de NCTV.

In 2009 was er voor het laatst een dergelijke campagne. Toenmalig minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken lanceerde toen de zogeheten Denk Vooruit-campagne. Huishoudens werd geadviseerd om een noodpakket in huis te halen met een opwindbare radio, zakmes en ehbo-doos.