Cafés in westen van het land moeten om 01.00 uur dicht, om middernacht lampen aan

In zes regio's in het westen van het land wordt het late cafébezoek ontmoedigd. Om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit en mogen er geen bezoekers meer naar binnen. Een uur later moet de zaak leeg zijn. Haagse bronnen melden aan de NOS dat het kabinet op die manier het stijgende aantal coronabesmettingen wil tegengaan.

Vanavond is er overleg geweest tussen het kabinet en de voorzitters van zes veiligheidsregio's waar de cijfers te hoog zijn. Morgen worden de maatregelen verder uitgewerkt. Morgenavond worden de nieuwe regels op een persconferentie toegelicht door premier Rutte en minister De Jonge.

Minder mensen in zaal

Ook het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een zaal, zoals een feestlocatie, wordt teruggebracht. Nu is de maximale groepsgrootte nog 100, dat wordt 50.

De regio's waar de extra maatregelen gaan gelden zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).