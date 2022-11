Vanavond op tv: Zijn er wapens voor Oekraïne? • Interview met WTO-baas • Hardnekkige schurft in Nederland

Interview met WTO-topvrouw Ngozi Okonjo-Iweala

De economische verhoudingen in de wereld staan door de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis behoorlijk onder druk. Over de (handels)uitdagingen in de wereld van nu, spreken we met Ngozi Okonjo-Iweala, baas van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Gisteren ontving ze een eredoctoraat van de Nyenrode Business Universiteit.