Onderzoek OM bij installaties van Tata Steel

Verschillende milieudiensten hebben vanochtend onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan bij Tata Steel in IJmuiden. Het doel is meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en specifiek in de werking van de kooks- en gasfabrieken, zegt het OM. Die fabrieken staan bekend als de meest vervuilende en verouderde installaties op het terrein.

Tegen Tata Steel loopt al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek. Onderzocht wordt of het bedrijf opzettelijk en onrechtmatig schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht of laten brengen, met een mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid.

Namens meer dan 1100 personen en bedrijven is aangifte gedaan tegen het bedrijf uit IJmuiden. Dit onderzoek is nog in volle gang, zegt het OM. Of Tata Steel vervolgd wordt, hangt af van de uitkomst. Het is volgens een woordvoerder van het OM nog onduidelijk wanneer het onderzoek klaar is.

RIVM

De klagers willen dat de directie van Tata Steel "radicale stappen gaat ondernemen", zoals het sluiten van onveilige fabrieksonderdelen. Ze willen de negatieve impact op de gezondheid van de omwonenden stoppen. Uit onderzoek van het RIVM bleek eerder dat de bevolking van de regio IJmond vaker last heeft van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan mensen elders in Nederland.

Twee weken geleden meldde het RIVM dat de neerslag van kankerverwekkende stoffen en metalen in de omgeving van Tata Steel niet is afgenomen ten opzichte van 2020. Maar het RIVM zei ook dat het daar nog geen definitieve conclusies aan kan verbinden. "Het is niet onmogelijk dat er een reductie heeft plaatsgevonden", zei een RIVM-onderzoeker. "Maar dat zie je niet terug in de neerslag van deze stoffen in de omgeving van Tata."

Tata Steel verleent alle medewerking aan het onderzoek, zegt een woordvoerder.