'Barney' treft in eerste WK-wedstrijd mogelijk Ashton, een van de drie vrouwen

De loting voor het WK darts is bekend. Maar liefst twaalf Nederlanders doen vanaf 15 december een gooi naar de wereldtitel in Londen. Opvallende aanwezige dit jaar is Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen heeft zich na zijn afscheid weer teruggeknokt naar de top-32 van de wereld. Vanwege die notering mag hij de eerste ronde van het WK overslaan en gaat hij direct door naar de tweede ronde. Daarin speelt 'Barney' mogelijk tegen Lisa Ashton. Er spelen dit jaar drie vrouwen mee op het WK darts. Ashton deed eerder in 2019 mee aan het WK. Van Barneveld treft de Engelse dartster als zij Ryan Meikle verslaat. Daarna wacht mogelijk Gerwyn Price, de nummer een van de wereld waar Van Barneveld onlangs twee keer van won. Van Gerwen Het is nog niet bekend tegen wie Michael van Gerwen, de man in vorm, zijn eerste pot speelt. Dat moet blijken uit het onderonsje tussen Niels Zonneveld en Lewy Williams. Als Zonneveld dat wint, speelt Van Gerwen tegen zijn landgenoot. Danny Noppert treft in de eerste ronde Ritchie Edhouse of David Cameron. Dirk van Duijvenbode wacht een ontmoeting met Karel Sedlacek of Raymond Smith.

Half miljoen voor de winnaar Van 15 december tot en met 3 januari doen twaalf Nederlanders een gooi naar de wereldtitel in Alexandra Palace. De finale is op 3 januari. De winnaar neemt 500.000 pond mee naar huis, dat is omgerekend zo'n 580.000 euro.

Van Barneveld dankt zijn wereldranglijststatus mede aan de halve finale op de Grand Slam of Darts vorig weekend. Daar verraste hij vriend en vijand door in de poulefase én in de kwartfinale Price te verslaan, de nummer één van de wereld: 16-13. Na zijn zege kon Van Barneveld het zelf haast niet geloven. "Wat is hier gebeurd?", zei hij verbouwereerd bij Viaplay. "Ik miste kansen, maar ik wilde gewoon niet opgeven." "Ik denk dat ik aardig heb staan darten", vervolgde hij met gevoel voor understatement. "Ik heb dit te danken aan mensen om me heen die in me geloven. We hebben er samen keihard aan gewerkt om weer aan de top te komen. Ik ben ongelofelijk trots."