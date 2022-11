Chinese universiteiten sturen studenten naar huis, nog altijd onvrede over coronaregels

In China probeert het regime de anti-overheidsprotesten de kop in te drukken, onder meer door studenten van universiteiten naar huis te sturen. In veel steden is bovendien volop politie op de been om te voorkomen dat er meer demonstraties uitbreken. Agenten zouden zich in groepen ophouden bij de uitgangen van metrostations.

Onder meer in Peking zijn studenten terug naar hun woonplaats gestuurd, vaak dorpen en steden ver weg van de hoofdstad. De formele reden luidt dat China verdere verspreiding van het coronavirus wil voorkomen, maar feit is dat de universiteiten het afgelopen weekend het toneel waren van hevige anti-overheidsprotesten.

Een van de universiteiten in Peking liet in een verklaring weten dat studenten naar huis moeten dat en al het verdere onderwijs, inclusief examens, online gehouden zal worden. Al het personeel en de studenten testten recentelijk negatief op het coronavirus.

Flatbrand

De voorbije dagen is op meerdere plaatsen in het land gedemonstreerd. De directe aanleiding hiervoor was een brand in een flatgebouw in de westelijke stad Urumqi, afgelopen donderdag. Daarbij vielen tien doden. Hoewel de regering dat ontkent, denken veel inwoners van de stad dat de reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de strenge lockdownregels.

Mensen gingen de straat op om te protesteren tegen het strenge zerocovidbeleid dat wordt gevoerd door de partij van president Xi Jinping. In acht steden riepen menigten de president zelfs op af te treden, wat door waarnemers wordt gezien als het grootste signaal van publieke onvrede in decennia.

Draagvlak

In grote delen van China geldt nog steeds een zeer streng coronabeleid, omdat het aantal infecties in steden onlangs is opgelopen. In een poging de onvrede tegen te gaan, hief het regime gisteren enkele maatregelen op. Zo worden in Peking niet langer speciale doorgangen opgezet naar appartementencomplexen waar infecties zijn vastgesteld. Ook wil het land oudere inwoners sneller gaan vaccineren, werd vandaag bekendgemaakt.

Over het loslaten van de lockdownregels is verder niets gezegd. Wel gaven de gezondheidsautoriteiten in een persconferentie aan dat er meer gekeken zal worden naar een "afgestemde aanpak" per gebied of regio.

Volgens de recentste cijfers werden het afgelopen etmaal 38.645 nieuwe besmettingen geconstateerd in China, dat 1,45 miljard inwoners telt. Het regime stelt dat het relatief lage aantal besmettingen dat het land gekend heeft tijdens de pandemie, het resultaat is van de strenge maatregelen.