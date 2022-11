Woods stelt rentree nog even uit en wordt gastheer bij eigen golftoernooi

Tiger Woods heeft zich afgemeld voor de Hero World Challenge, het golftoernooi op de Bahama's waarvan hijzelf de gastheer is. De vijftienvoudig majorwinnaar heeft een peesplaatontsteking in zijn voet.

"Na overleg met mijn doktoren en trainers heb ik besloten me deze week terug te trekken en me te concentreren op mijn hostingtaken", licht Woods toe. "Mijn plan is nog steeds om deel te nemen aan The Match en het PNC Championship in december."

De 46-jarige Woods kampt nog steeds met de naweeën van een zwaar auto-ongeluk begin vorig jaar, waarna chirurgen zouden hebben gevreesd dat het rechterbeen van de golfer vanwege de vele breuken zou moeten worden geamputeerd.