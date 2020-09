Tottenham komt met de schrik vrij, Weghorst trefzeker voor Wolfsburg

Tottenham Hotspur heeft in de tweede voorronde van de Europa League op het nippertje een blamage weten te voorkomen. Pas tien minuten voor tijd maakte Harry Kane tegen Lokomotiv Plovdiv vanaf de stip de 1-1. Tanguy Ndombele zorgde even later voor de beslissing: 1-2.

De Bulgaren, die in de tweede helft de leiding hadden genomen via Georgi Minchev, stonden toen nog maar met negen man op het veld na rood voor Dinis Almeida en Birsent Karagaren.

Bergwijn

Steven Bergwijn stond aan de aftrap bij Tottenham, maar trainer José Mourinho haalde de Oranje-international na 70 minuten naar de kant.

Ook FC Kopenhagen ontsnapte door bij IFK Göteborg in de slotfase met 2-1 te winnen. Oud-Ajacied Tobias Sana had nog wel de score geopend voor de Zweden.