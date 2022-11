WK-baas stelt dodental migranten bij van 3 naar 400 tot 500: 'Eindelijk'

De voorzitter van de organisatie van het WK voetbal in Qatar, Hassan al-Thawadi, schat het aantal doden bij WK-projecten (zoals de bouw van de stadions) in op 400 tot 500. Eerder hield zijn comité het net als FIFA-preses Gianni Infantino op slechts drie doden. "Ja, er moeten dingen verbeteren", zei Al-Thawadi in de Britse tv-show Piers Morgan Uncensored. Dit tot tevredenheid van Human Rights Watch en Amnesty International. "Het is de hoogste tijd dat ze een volledig onderzoek instellen naar duizenden onverklaarde sterfgevallen sinds 2010." Over het exacte dodenaantal als gevolg van slechte omstandigheden tijdens de bouwactiviteiten is al tijden onduidelijkheid en discussie. Eerder stelde de Britse krant The Guardian dat er sinds de toekenning van het WK aan Qatar in het land duizenden arbeiders zijn omgekomen. Volgens mensenrechtenorganisaties ging het om enkele honderden tot mogelijk zelfs duizenden arbeidsmigranten die om het leven zijn gekomen.

In het interview met Morgan stelt Al-Thawadi dat er veel verbeterd is in Qatar, mede door het WK. "We wisten al voor de toewijzing van het toernooi dat er zaken moesten veranderen. Het WK heeft daarin gefungeerd als katalysator." Infantino Net als Al-Thawadi sprak ook Infantino eerder over drie doden bij het bouwen van de stadions. Dat deed hij in januari in een toespraak bij de Raad van Europa in Straatsburg, die de FIFA-preses had uitgenodigd. "In werkelijkheid zijn er drie mensen overleden. Dat zijn er drie te veel."

Infantino vertelde toen geen misstanden in Qatar te hebben kunnen constateren. "Met werk geven we mensen waardigheid. De arbeidsomstandigheden zijn dezelfde als in Europa." Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, zei destijds verbaasd te zijn over de opmerkingen van Infantino. De FIFA vulde aan "altijd transparant te zijn geweest over de kwestie rond ongelukken bij de stadionbouw". Human Rights Watch en Amnesty blij verrast Namens Human Rights Watch heeft Jan Kooy gereageerd op het feit dat Al-Thawadi het dodental heeft bijgestelde "Het is positief dat de autoriteiten in Qatar eindelijk erkennen dat er veel meer arbeidsmigranten zijn overleden rond werkzaamheden in de aanloop naar het WK voetbal. Het is de hoogste tijd dat ze een volledig onderzoek instellen naar duizenden onverklaarde sterfgevallen sinds 2010." Mensenrechtenorganisatie Amnesty International pleit al geruime tijd tevergeefs voor het opzetten van een compensatiefonds, met daarin zeker 440 miljoen euro, evenveel als het totale prijzengeld op het WK.

Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf hoopt dat de uitspraken van Al-Thawadi tot actie aanzetten. "We zijn blij verrast dat dit nu wordt toegegeven: het is de eerste keer dat dit aantal is erkend. Maar daar zeggen we meteen bij dat we hopen dat de FIFA en Qatar nu toch stappen gaan zetten om met dat compensatiefonds te komen." Waarom nu? Waarom Al-Thawadi juist nu, terwijl het WK al een week bezig is, naar buiten treedt over het dodental is ook voor Amnesty een raadsel, zegt Bosgraaf. "Misschien geeft hij het onvermijdelijke nu gewoon eindelijk toe of wil hij critici de wind uit de zeilen nemen. Maar het kan ook dat dit een voorbode is van dat ze toch iets gaan doen om de slachtoffers te compenseren."