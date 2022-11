WK-baas stelt dodental migranten bij van 3 naar 400 tot 500

De voorzitter van de organisatie van het WK voetbal in Qatar, Hassan al-Thawadi, schat het aantal doden bij WK-projecten (zoals de bouw van de stadions) in op 400 tot 500. Eerder hield zijn comité net als FIFA-preses Gianni Infantino het op slechts drie doden. "Ja, er moeten dingen verbeteren", zei Al-Thawadi in de Britse tv-show Piers Morgan Uncensored. Over het exacte dodenaantal als gevolg van slechte omstandigheden tijdens de bouwactiviteiten is al tijden onduidelijkheid en discussie. Eerder stelde de Britse krant The Guardian dat er sinds de toekenning van het WK aan Qatar in het land duizenden arbeiders zijn omgekomen. Volgens mensenrechtenorganisaties ging het om enkele honderden tot mogelijk zelfs duizenden arbeidsmigranten die om het leven zijn gekomen.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2022

In het interview met Morgan benadrukt Al-Thawadi dat er veel verbeterd is in Qatar, mede door het WK. "We wisten al voor de toewijzing van het toernooi dat er zaken moesten veranderen. Het WK heeft daarin gefungeerd als katalysator." Infantino Net als Al-Thawadi sprak ook Infantino eerder over drie doden bij het bouwen van de stadions. Dat deed hij in januari in een toespraak bij de Raad van Europa in Straatsburg, die de FIFA-preses had uitgenodigd. "In werkelijkheid zijn er drie mensen overleden. Dat zijn er drie te veel."

FIFA-baas Gianni Infantino bestrijdt dat er bij de bouw van WK-stadions 6.500 arbeidsimmigranten om het leven zijn gekomen. "In werkelijkheid zijn er drie mensen overleden. Dat zijn er drie te veel." - NOS