Ferrari-teambaas Binotto vertrekt: 'Wereldtitel Formule 1 lag voor het grijpen'

Ferrari begon het seizoen nog veelbelovend, maar coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz konden Max Verstappen (die in zijn Red Bull-wagen wederom wereldkampioen werd) al vrij snel niet meer bijbenen. Dat had ook te maken met foute tactische keuzes en bandenstrategieën die verkeerd uitpakten.

Uiteindelijk werd Ferrari-coureur Leclerc tweede in het WK-klassement en ook het team pakte zilver in de strijd om de constructeurstitel. "Daarmee was het geen slecht seizoen", zegt Dekker: "Ze hebben heel slechte jaren gehad en dit was juist het jaar dat Ferrari weer races ging winnen."

Maar juist die goede seizoenstart doet Binotto nu de nek om. "Ferrari heeft aan het begin van het jaar doorgehad dat de wereldtitel voor het grijpen lag. En als het dan zo uit je handen glipt, dan is zo'n tweede plek een tegenvaller in plaats van een meevaller."

Pijn in het hart

Op de website van Ferrari laat Binotto weten met pijn in het hart te vertrekken. "Ik verlaat een bedrijf waar ik van houd. Dat doe ik met het gevoel er alles aan gedaan te hebben en met de overtuiging een sterk team achter te laten."

Wie de opvolger van Binotto wordt, maakt de renstal in 2023 bekend.

Bij de laatste grand prix in Abu Dhabi werd Binotto door de NOS nog gevraagd naar een eventueel vertrek bij Ferrari.