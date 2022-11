Dagboek Doha: Van Gaal verrast wereldpers: 'Dacht altijd dat het een gemene man was'

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Er valt eigenlijk altijd wel wat te lachen op een persconferentie van Louis van Gaal dit WK. Hij slaat de spelers links van 'm eens flink op de schouder, dolt met de fotografen, met de persvrouw van de FIFA of maakt zelf een grap.

Bijvoorbeeld in aanloop naar het cruciale groepsduel met Qatar. Van Gaal ziet, in tegenstelling tot buurman Frenkie de Jong, erg bruin. Of hij bij het zwembad heeft gelegen.

"Nee, ik ben helemaal geen zonnebader", reageert Van Gaal. "Mijn moeder lag met blozende wangen in een kistje toen ze dood was. Genen heet dat." In de zaal klinkt een voorzichtige lach en even later toept de 71-jarige Amsterdammer met zijn bulderlach over.

Even wennen

Van Gaal heeft zijn derde ambt als bondscoach al vaker bestempeld als een cadeautje en daar handelt hij ook naar. Warm, innemend, humoristisch. Voor de buitenlandse journalisten is het nog even wennen.

"Ik had altijd het idee dat het een gemene man was", vertelt Felipe Brisolla van 'Globo Brasil', in de zaal in Doha waar Van Gaal aanschuift voor de persconferentie voor de internationale media.