Wekdienst 29/11: Oranje speelt tegen Qatar • CBS komt met emancipatiemonitor

Eerst het weer: vanochtend is het bewolkt en regionaal komt nevel of mist voor. In de middag breekt in het westen soms de zon door. Het wordt 8 of 9 graden. De komende dagen blijft het bewolkt, maar meestal droog. Het wordt geleidelijk kouder en de naar het oosten draaiende wind neemt iets in kracht toe.

Wat heb je gemist?

De Qatar-reis van minister Helder voor Sport heeft geleid tot ergernis in de Tweede Kamer. Helder debatteerde gisteravond met Kamerleden over de sportbegroting toen ze rond 23.30 uur zei dat ze binnen een paar minuten weg moest om het vliegtuig naar Qatar te halen. Helder zit daar later vandaag op de tribune bij de WK-wedstrijd Nederland-Qatar en eerder op de dag heeft ze meerdere werkafspraken in het land. Het debat was gepland tot 23.00 uur, maar liep uit. Toen Helder haar agendaproblemen kenbaar maakte, moest de Kamer nog beginnen aan de tweede termijn (waarin kan worden gereageerd op antwoorden van de minister).

Ander nieuws uit de nacht:

Dichte mist in grote delen van Nederland, zware spits verwacht: Weggebruikers in grote delen van het land moeten vanochtend rekening houden met dichte mist. Het zicht is op veel plaatsen minder dan 200 meter. In de vroege ochtend was het zicht vooral in Noord- en Zuid-Holland beperkt, met soms maar 90 meter. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Alleen voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg geldt geen waarschuwing.

Grote hinder door driedaagse spoorstaking in België: In België is gisteravond een landelijke spoorstaking begonnen. Drie grote spoorbonden hebben opgeroepen om vandaag het werk neer te leggen omdat ze vinden dat er te weinig wordt geïnvesteerd in vervoerder NBMS en spoorbeheerder Infrabel. Morgen en overmorgen staakt machinistenbond ASTB uit protest tegen de hoge werkdruk.

200 vissers gered van afgebroken ijsplaat in Minnesota: In de Amerikaanse staat Minnesota hebben hulpdiensten zo'n 200 ijsvissers van een ijsplaat gehaald. Die waren gisterochtend het deels bevroren Upper Red Lake opgegaan. Het ijs waarop ze stonden, brak los van het ijs langs de oever; na verloop van tijd lag tussen de platen meer dan twintig meter open water. Niemand raakte gewond.

En dan nog even dit:

De Nederlandse popgroep Ch!pz heeft onlangs TikTok aangemaakt, wat tot nieuw succes leidt. Miljoenen keren werden de eerste TikToks bekeken én nagedaan. De band Ch!pz had in 2005 een hit met het nummer 1001 Arabian Nights en gaat nu met dat nummer viral. Fans van jaren geleden zijn er blij mee dat de band terug is, en er is een heel nieuwe doelgroep die de band heeft ontdekt.