Grote hinder door driedaagse spoorstaking in België

In België is gisteravond een landelijke spoorstaking begonnen. Drie grote spoorbonden hebben opgeroepen om vandaag het werk neer te leggen omdat ze vinden dat er te weinig wordt geïnvesteerd in vervoerder NBMS en spoorbeheerder Infrabel. Morgen en overmorgen staakt machinistenbond ASTB uit protest tegen de hoge werkdruk.

Door de acties zijn er tot en met donderdag problemen voor reizigers. Spoorbedrijf NMBS verwacht dat vandaag driekwart van de treinen uitvalt, morgen de helft. Voor donderdag is nog geen prognose gegeven.

De problemen worden naar verwachting het grootst in Wallonië. Daar zijn in ieder geval vandaag geen verkeersleiders aan het werk.

Nederland

Ook op routes van en naar Nederland zijn er problemen. Vijf intercity's van Amsterdam naar Brussel rijden vandaag niet. De andere kant op gaat het om vier treinen. Ook de stoptrein tussen Maastricht en Luik rijdt naar verwachting niet; die tussen Roosendaal en Antwerpen wel.

Eerder deze maand was er al een stakingsdag op het Belgische spoor. Toen hadden bonden opgeroepen tot actie uit protest tegen de hoge energieprijzen en de dalende koopkracht.