Hele ochtend code geel: dichte mist in grote delen van Nederland

Het KNMI verwacht dat het tot zeker 12.00 uur erg mistig blijft in grote delen van Nederland. Vooral in het westen en zuiden van het land is het zicht op veel plaatsen minder dan 200 meter. Daar geldt code geel. De mist zal op veel plaatsen maar moeizaam oplossen.

Door de dichte mist was het vanochtend al vroeg druk op de snelwegen. In de vroege ochtend was het zicht vooral in Noord- en Zuid-Holland beperkt, met soms maar 90 meter.

Vanwege de mist en de drukke dinsdagochtendspits waren er meerdere ongelukken. Zo was de A7 bij Purmerend-Noord enige tijd dicht in de richting van Zaanstad vanwege een ongeluk. Ook op de A58 was er flinke vertraging na een ongeval waarbij vier auto's waren betrokken. Op de A27 was de linkerrijstrook bij knooppunt Eemnes in de richting van Utrecht dicht vanwege een ongeluk.

Inmiddels zijn de meeste files opgelost.

Vliegverkeer ook getroffen

Vanaf Eindhoven Airport is door de dichte mist zeker tot 11.00 uur geen of weinig vliegverkeer mogelijk. Volgens een woordvoerder hebben alle vertrekkende en aankomende vluchten tot zeker het einde van de ochtend last.

De luchthaven raadt reizigers aan de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

Ook op Rotterdam The Hague Airport zijn meerdere vluchten geannuleerd of vertraagd vanwege de dichte mist. Het gaat bijvoorbeeld om vliegtuigen die vertrekken naar luchthaven Londen City, waar ze eveneens last van de mist hebben.

Ook het landen van toestellen in Rotterdam is een uitdaging, laat een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport weten. De meeste vluchten kunnen wel gewoon vertrekken.