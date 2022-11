Dichte mist in grote delen van Nederland, zware spits verwacht

Weggebruikers moeten vanochtend rekening houden met dichte mist. Het zicht is op veel plaatsen minder dan 200 meter. In de vroege ochtend was het zicht vooral in Noord- en Zuid-Holland beperkt, met soms maar 80 meter.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor negen provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. In Zeeland, Limburg, Gelderland en het Waddengebied geldt geen weerwaarschuwing.

Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten mede door de mist een zware spits. Die is op dinsdag altijd zeer druk. Automobilisten wordt geadviseerd om bij minder dan 200 meter zicht de mistlampen voor te gebruiken.

Volgens het KNMI lost de mist in de loop van de ochtend op.