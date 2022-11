200 vissers gered van afgebroken ijsplaat in Minnesota

In de Amerikaanse staat Minnesota hebben hulpdiensten zo'n 200 ijsvissers van een ijsplaat gehaald. Die waren gisterochtend het deels bevroren Upper Red Lake opgegaan. Het ijs waarop ze stonden brak los van het ijs langs de oever; na verloop van tijd lag tussen de platen meer dan twintig meter open water.

Politie, brandweer en andere hulpdiensten verzamelden zich massaal langs het meer om de vissers van het ijs te halen. Dat lukte binnen drie uur met behulp van rubberboten, quads, drones en een noodbrug. Niemand raakte gewond.

Het ijs op het meer in het uiterste noorden van de VS is nog relatief dun. Volgens de lokale autoriteiten willen mensen toch steeds eerder het ijs op, ook als dat nog gevaarlijk is.

Door de harde wind van gisteren lag een ongeluk op de loer. "We verwachtten het al", zegt een lokale bestuurder tegen Duluth News Tribune. "De sheriff en zijn diensten zijn hier altijd op voorbereid."