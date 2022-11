Debat eerder beëindigd om Qatar-reis minister Helder, Kamerleden geïrriteerd

De Qatar-reis van minister Helder voor Sport heeft geleid tot ergernis in de Tweede Kamer. Helder debatteerde gisteravond met Kamerleden over de sportbegroting toen ze rond 23.30 uur zei dat ze binnen een paar minuten weg moest om het vliegtuig naar Qatar te halen. Helder zit daar later vandaag op de tribune bij de WK-wedstrijd Nederland-Qatar. Daarvoor heeft ze meerdere werkafspraken in het land.

Het debat was gepland tot 23.00 uur, maar liep uit. Toen Helder haar agendaproblemen kenbaar maakte, moest de Kamer nog beginnen aan de tweede termijn (waarin kan worden gereageerd op antwoorden van de minister).

Vooral Kamerleden van de oppositie reageerden geïrriteerd. SP'er Van Nispen zei tot twee keer toe dat Helder wat hem betreft niet terug hoefde te komen als ze inderdaad zou opstaan. "Dan willen we een echte minister van Sport." Hij wees erop dat de Tweede Kamer een motie - een verzoek aan de regering - heeft aangenomen om "geen afvaardiging van de regering" te sturen naar het WK.

Ook PvdA-Kamerlid Mohandis is boos dat het debat nu waarschijnlijk pas donderdag kan worden afgerond. "Dit is echt geen boodschap naar al die sportclubs die op een beetje zekerheid hopen." Zijn PVV-collega Maeijer sprak van een ongemakkelijk gevoel en een bizarre situatie. Ze verwees daarbij naar de publieke tribune in de vergaderzaal, die "nog aardig vol" was.

'Ontzettend onaardig'

Helder zei de situatie ook ongemakkelijk te vinden, maar van tevoren duidelijk te hebben gemaakt dat ze vanwege de vliegreis een harde eindtijd had. Een nog langer debat zouden het reisschema en afspraken in Qatar in gevaar brengen. "Dat vindt u niet belangrijk, maar ik wel." Over de eerdere Kamermotie om niet naar Qatar te gaan zei ze dat het kabinet een ander besluit had genomen. "En dat voer ik uit."

De minister reageerde verder ontstemd op de opmerking dat ze niet terug hoefde te komen. "Ik vind het ontzettend onaardig dat u dat zo zegt", zei Helder tegen Van Nispen.

Donderdag verder 'enige oplossing'

CDA-Kamerlid Van Dijk, die het debat voorzat, erkende dat het debat langer zou uitlopen en dat donderdag verder praten "de enige oplossing" was. Toch vond zij de situatie ook "bijzonder ongemakkelijk".

De VVD'er Heerema was ook "zeer ongelukkig" met de gang van zaken, maar zei ter verdediging van Helder dat debatten vaker worden opgeschort als bewindslieden andere verplichtingen hebben.