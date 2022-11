Hoe Chinese censuur subtiel wedstrijdbeelden van het WK aanpast

De Chinese overheid probeert de protesten klein te houden en censureert actief de sociale media. Ook is een grote politiemacht aanwezig in de straten.

Sinds dit weekend lijkt de onvrede over het beleid om te slaan in protesten. Aanleiding is de brand in een flatgebouw in de stad Urumqi, afgelopen donderdag, waarbij tien doden vielen. Volgens veel Chinezen werd de hulpverlening gehinderd door de coronaregels omdat veel mensen hun huis niet uit konden komen. Sindsdien zijn in verschillende steden mensen de straat op gegaan, iets wat vrij ongebruikelijk is in China.

Chinezen lijken steeds meer geïnteresseerd in voetbal, maar samen naar de wedstrijd kijken in de kroeg is niet mogelijk. In China lopen de coronabesmettingen flink op, lokale lockdowns worden afgekondigd en bedrijven moeten hun deuren gesloten houden.

Voetbal is, zoals tegenwoordig bijna alles in China, chefsache geworden. President Xi Jinping wil dat zijn land een echte voetbalnatie wordt, hoewel China zich slechts een keer wist te plaatsen voor een WK voetbal, in 2002. De sport is populair: wedstrijden worden live uitgezonden op de nationale televisie en het land stuurde twee panda's naar Qatar.

China-correspondent Sjoerd den Daas:

"Wat de exacte reden is dat China doet wat het doet, is niet bekend. Voor de hand liggend is dat ze in China niet willen laten zien dat het leven buiten de landsgrenzen goeddeels normaal is, en tienduizenden fans hossend zonder mondkapjes in de stadions staan.

Binnen China gelden op de meeste plekken nog steeds terugkerende lockdowns, worden mensen bijna dagelijks getest op corona, zijn mondkapjes een must en heb je geen leven zonder de corona-apps. De feestende fans in Qatar vallen moeilijk te rijmen met het beeld dat de staatstelevisie de laatste jaren heeft laten zien: in het Westen liggen de coronacijfers hoog en gaan mensen dood aan corona.

Maar ik denk dat er meer argumenten spelen. Peking heeft de absolute controle over wat er te zien is op de staatstelevisie en het Chinese internet. Bij een WK voetbal is die controle er niet, of in elk geval minder. Wat als fans op de tribune bijvoorbeeld politieke slogans laten zien?

Of er een link is met de protesten in China van de afgelopen dagen is moeilijk te zeggen. De meeste mensen zullen zich niet bewust zijn van de vertraging waarmee de wedstrijden worden uitgezonden, en de beelden die China weglaat. Toch zijn er op sociale media wel mensen die zich hebben afgevraagd: wat gebeurt er buiten China, waarom kan dit bij ons niet?"