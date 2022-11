Drie Nederlandse mediaproducties winnen prestigieuze Gouden Rozen

Drie Nederlandse mediaproducties hebben dit jaar een Gouden Roos gewonnen. De Gouden Rozen bestaan sinds 1961 en behoren tot de meest prestigieuze Europese prijzen op het gebied van televisie, radio en internet.

Het VPRO-programma Hoofdzaken won een Gouden Roos in de categorie beste kinder- en jeugdprogramma. In het programma (bij de uitreiking in Londen Talking Heads genoemd) worden kinderen geknipt door kapper Marko Suds die ze vragen stelt over hun leven. Het programma is sinds 2019 op televisie te zien.

Hoofdzaken werd gekozen uit een shortlist van zes kinderprogramma's. Ook een aflevering van Het Klokhuis was genomineerd en het EO-programma Hallo, ik heb kanker.

In de categorie reality won RTL-programma De Verraders. In de categorie Multimediaal won Er zijn grenzen van de NTR. Onder deze naam werd een themaweek georganiseerd op NPO Zapp en werden YouTube-filmpjes gemaakt waarin kinderen leren te herkennen wat seksueel misbruik inhoudt.