Ploegleider Jumbo-Visma Zeeman uit Tour gezet na belediging UCI-lid

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, is uit de Tour gezet. Hij heeft een UCI-lid beledigd tijdens een fietscontrole na de zeventiende etappe. Zeeman heeft ook een boete gekregen van 2.000 Zwitserse frank (ruim 1.850 euro).

Primoz Roglic, kopman van de ploeg, rijdt met nog drie etappes te gaan in de gele leiderstrui. De Nederlandse wielerformatie, die met onder anderen Robert Gesink, Tom Dumoulin en Wout van Aert in de Tour aanwezig is, won al drie ritten deze Ronde van Frankrijk.

De 41-jarige Zeeman is een van de drijvende krachten achter de opmars van Jumbo-Visma de afgelopen jaren. Op zijn 23ste werd Zeeman, na een loopbaan als amateurrenner, de jongste ploegleider van Nederland.

In 2013 stapte hij over van Skil-Shimano naar de ploeg die hard op weg is voor het eerst de Tour te winnen. Zeeman is mede-verantwoordelijk voor de ploegopstelling in de wielerkoersen.

De ploeg komt zo snel mogelijk met een reactie op de straf voor Zeeman.