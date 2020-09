Ploegleider Jumbo-Visma Zeeman uit Tour gezet, maar onduidelijkheid heerst

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, is uit de Tour gezet. Hij heeft een UCI-lid beledigd tijdens een fietscontrole na de zeventiende etappe. Zeeman heeft ook een boete gekregen van 2.000 Zwitserse frank (ruim 1.850 euro).

De UCI is in het bezit van beeldmateriaal waarop het gedrag van Zeeman te zien is. Deze beelden zijn geanalyseerd en naar aanleiding daarvan is de beslissing genomen om hem uit de Tour te zetten. Zeeman was ook al niet meer welkom bij de finish van de achttiende etappe.

Jumbo-Visma heeft zich nog niet bij de straf van de UCI neergelegd en stak de koppen bij elkaar. "De situatie is onduidelijk, omdat we tegenstrijdige berichten hebben ontvangen", luidt het.

Ze zijn ervan overtuigd dat de zaak anders in elkaar zit dan de UCI doet voorkomen, omschreef Herman van der Zandt in de Avondetappe de situatie. De UCI daarentegen blijft bij het standpunt dat Zeeman uit de Tour gezet is.

Herman van der Zandt vertelde in de Avondetappe over de situatie rond Zeeman: