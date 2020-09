Ploegleider Jumbo-Visma Zeeman uit Tour gezet: 'Heb me niet correct gedragen'

zeeman2 - Pro Shots

"Ik ben er kapot van, maar onze gele droom leeft voort." Het zijn de woorden van Merijn Zeeman aan het einde van een voor hem bewogen dag. De sportief directeur van Jumbo-Visma is uit de Tour gezet. Zeeman werd gestraft voor het beledigen van een UCI-lid tijdens een fietscontrole na de zeventiende etappe. Hij kreeg ook een boete van 2.000 Zwitserse frank (ruim 1.850 euro). De UCI is in het bezit van beeldmateriaal waarop het gedrag van Zeeman te zien is. Deze beelden zijn geanalyseerd en naar aanleiding daarvan is de beslissing genomen om hem uit de Tour te zetten. Zeeman was ook al niet meer welkom bij de finish van de achttiende etappe.

Quote Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI-commissaris respectvol moeten benaderen. Merijn Zeeman

Er was bij Jumbo-Visma nog enige tijd onduidelijkheid over de straf voor Zeeman. Via Twitter kwam Zeeman uiteindelijk rond middernacht met een reactie. "Ik ben vandaag uitgesloten van verdere deelname aan de Tour de France", aldus Zeeman. "Vanmorgen werd ons medegedeeld dat ik beboet zou worden en dat ik me niet meer in de ceremoniezone mocht vertonen. Dit is blijkbaar veranderd." "Ik heb me gister verbaal niet correct gedragen t.o.v een UCI-commissaris die een fietscontrole wilde doen bij de fiets van onze leider Primoz", gaat Zeeman verder. "Ik ben boos geworden omdat de commissaris zelfstandig de bracket van de fiets van Primoz wilde demonteren." "Bij deze demontage is de fiets van Primoz beschadigd geraakt", vervolgt Zeeman. "Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI-commissaris respectvol moeten benaderen. Ik betreur het dat ik dit niet gedaan heb. Ik heb na dit voorval overigens direct excuses aangeboden aan de betrokken UCI-commissaris, die mijn excuses ook heeft geaccepteerd."