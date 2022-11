Politie zag rellen na WK-wedstrijd Marokko niet aankomen, overleg over komend duel

De Amsterdamse en Rotterdamse politie hadden van tevoren geen informatie dat er in hun steden ongeregeldheden zouden ontstaan na de wedstrijd van Marokko tegen België (2-0 winst) tijdens het WK in Qatar, melden zij aan de NOS.

Na het laatste fluitsignaal gingen in meerdere steden supporters van het Marokkaanse elftal de straat op om de winst te vieren. Daarbij braken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ongeregeldheden uit. Ook in Brussel liep het uit de hand.

De gemeentelijke driehoek (een overleg tussen politie, justitie en de burgemeester) in Rotterdam en Amsterdam kunnen op dit moment nog niet zeggen of zij aanstaande donderdag bij de komende wedstrijd van Marokko tegen Canada maatregelen treffen. De driehoeken van Amsterdam en Rotterdam komen later deze week bij elkaar om hierover te praten.

ME in Amsterdam pas laat ingezet

In Amsterdam veroorzaakte een menigte gisteren overlast op het Mercatorplein. Er werden meerdere vernielingen aangericht, een auto werd in brand gestoken en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De rellen ontstonden rond 17.30 uur. Pas even na 19.30 uur werd de ME ingezet.

Dat de ME pas laat in actie kwam, heeft volgens de politie Amsterdam "te maken met het feit dat we altijd proberen deëscalerend op te treden en rekening moeten houden met een opkomsttijd. De ME is een zwaar middel en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan als driehoek." Een persoon werd aangehouden en de politie sluit andere aanhoudingen niet uit.

Niet alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag trad de politie op. Ook in Brussel kwam de politie na de wedstrijd in actie.