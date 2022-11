Marokkanen genieten na, 'maar triest dat het in Brussel zo moet eindigen'

Marokkaanse vlaggen en shirts waren de eerste WK-week al nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld van Doha, maar een dag na de knappe 2-0 zege van Marokko op België is de populariteit van de rode vlag met groene ster alleen maar toegenomen. Op de Souq Waqif in het oude centrum van de stad vliegen de shirts en vlaggen over de toonbanken van de vele winkeltjes. En het zijn niet alleen Marokkanen die 45 rial (zo'n 12 euro) neertellen voor een vlag. Ook Ali uit Libanon twijfelt geen moment. Nou, toch heel even dan. Eerst nog even navragen of dit werkelijk de vlag van Marokko is. Als hij die bevestiging krijgt, pakt hij direct zijn geld en slaat de vlag om zijn schouders. "Ik heb gisteren gezien hoe Marokko alle Arabische landen trots heeft gemaakt met een overwinning. Vanaf nu juich ik voor hen." Goede stemming op training Gejuich en gejoel is maandagavond ook veelvuldig te horen in het Abdullah bin Khalifa Stadium, normaal gesproken de thuishaven van zevenvoudig landskampioen Al-Duhail, maar nu de locatie waar Marokko zijn trainingen afwerkt.

Een fan met de Marokkaanse vlag om de schouders in Doha, daags na de winst van Marokko op België - NOS

En die training gaat een dag na de winst op België gepaard met heel veel plezier. De wisselspelers doen een rondo, waarbij de grootste lol 'm zit in het voor schut zetten van teamgenoten. Als dat lukt en iemand een fout maakt in het spel, klinkt er hard gelach. Ook van de basisspelers die vanaf de zijlijn fietsend op een hometrainer toekijken. Noussair Mazraoui is een van hen. De verdediger van Bayern München, in de nationale ploeg spelend aan de linkerkant, lag in de aanloop naar het duel met België in de kreukels. Nu geeft hij met een opgestoken duimpje aan dat hij de wedstrijd goed verteerd heeft. Het moge duidelijk zijn: hier traint een ploeg die uitstekend in het toernooi zit, met vier punten uit twee wedstrijden. Een gelijkspel tegen het al uitgeschakelde Canada is genoeg om de achtste finales te bereiken. Rellen in Brussel en Amsterdam Aan het journaille legt Bilal El Khannouss uit dat de spelers nog niet bezig zijn met de knock-outfase, omdat Canada niet onderschat moet worden. Naast de 18-jarige middenvelder van Racing Genk zit de eveneens in België geboren Anass Zaroury.

De hoogtepunten van de wedstrijd België - Marokko in groep F van het WK in Qatar. - NOS

Hij heeft meegekregen dat het in Brussel en ook in Amsterdam flink uit de hand is gelopen toen er supporters de straat op gingen om de overwinning te vieren. "Ik heb de beelden gezien van wat er gebeurd is in Brussel. Je mag natuurlijk blij zijn dat je land een belangrijke wedstrijd gewonnen heeft, maar het is triest dat het dan zo moet eindigen." "In Marokko ging het wel goed. Daar werd alleen maar feest gevierd op straat. Daar moeten we van leren", aldus Zaroury, die afgelopen zomer Charleroi verruilde voor het Engelse Burnley.

Terwijl de Marokkaanse in Qatar feesten en mensen in marokko juichend de straat opgaan na België-Marokko (0-2), is de sfeer op sommige plaatsen in België grimmig. - NOS