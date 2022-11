Brazilië overtuigt niet zonder Neymar, maar wint dankzij Casemiro van Zwitserland

Brazilië is nu zeker van de volgende ronde na twee overwinningen. Ondanks het verlies is er geen man overboord voor Zwitserland. Het blijft tweede in Groep G met drie punten. Kameroen en Servië hebben allebei één punt.

Het is Zwitserland net niet gelukt om op een WK opnieuw te stunten tegen Brazilië. Waar het tijdens WK in Rusland (2018) 1-1 werd, wonnen de Brazilianen maandag nipt (1-0). Zonder de geblesseerde Neymar was Brazilië fantasieloos, maar door een goal van Casemiro werden de stugge Zwitsers toch geklopt.

De wedstrijd kende geen stormachtig begin. Brazilië was iets beter, maar Zwitserland hield relatief eenvoudig de rijen gesloten. Tot de 28ste minuut. Toen gaf Raphinha een goede voorzet op Vinícius Júnior, die vrijstond in het strafschopgebied. De Zwitserse keeper Yann Sommer lette echter goed op en wist de inzet van de Real Madrid-aanvaller te pareren.

Hoewel de druk van de Brazilianen na deze kans groter werd, konden de Zwitsers zelf af en toe ook uitbreken. In het begin van de tweede helft ontblootten de Zwitsers hun tanden nog wat meer, wat leidde tot dreigende situaties voor de Braziliaanse keeper Alisson Becker.

Het gevolg van het oprukkende Zwitserland, was dat de Brazilianen meer ruimte kregen.

Dropkick Casemiro

Hier leek Brazilië ongeveer twintig minuten na rust van te profiteren. Vinícius ging op Sommer af en wist de doelman nu wel te passeren. De VAR zag echter dat Richarlison, de Braziliaanse aanvaller die tegen Servië twee keer had gescoord, tijdens de aanval in buitenspelpositie had gestaan en dus ging er een streep door de treffer.

De Braziliaanse bondscoach bracht aanvallers Antony en Gabriel Jesus in het veld om alsnog een doelpunt af te dwingen. Dit lukte uiteindelijk via verdedigende middenvelder Casemiro. Hij kreeg de bal voor de voeten in het strafschopgebied en haalde ruim tien minuten voor het einde zonder te twijfelen via een dropkick uit (1-0). Een fraaie goal.

Zwitserland kon na de treffer geen vuist meer maken, waardoor Brazilië er zonder te schitteren toch relatief eenvoudig met de winst vandoor ging.