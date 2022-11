Zeker negen doden bij terreuraanval op hotel in Somalië

Bij een terreuraanval op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker negen doden gevallen. Ook de zes betrokken terroristen werden gedood, meldde de politie op een persconferentie.

De aanval duurde zo'n twintig uur. Zwaarbewapende militanten van de islamitische terreurgroep al-Shabaab bestormden zondag het Villa Rose-hotel, dat vaak wordt gebruikt door diplomaten en politici. Het hotel ligt daarnaast in de buurt van het presidentieel paleis.

Vluchten uit ramen

Op het moment van de aanval was onder anderen minister van Binnenlandse Veiligheid Doodishe in het gebouw. Hij raakte gewond. Andere politici vluchtten uit ramen en nooduitgangen.

Milieuminister Hirsi was tijdens de aanval ook in het hotel. Hij zei tegen de BBC dat de aanval begon met een enorme explosie, mogelijk veroorzaakt door een zelfmoordterrorist, die zo de weg vrijmaakte voor de vijf overige terroristen. Vervolgens begon er een lang gevecht tussen de al-Shabaab-strijders en Somalische ordetroepen. Tijdens de aanval werden er zo'n zestig mensen uit het hotel gered.

Totale oorlog

De Somalische president Hassan Sheikh Mohamud verklaarde in augustus de "totale oorlog" aan al-Shabaab, dat flinke delen van Somalië in bezit heeft.

De terreurgroep, die nauwe banden onderhoudt met al-Qaida, pleegt geregeld aanslagen in een poging het land verder te destabiliseren. Zo vielen bij een soortgelijke terreuraanval op een hotel in augustus tientallen doden en kwamen er zeker honderd mensen om bij een aanslag met twee autobommen op een druk kruispunt in Mogadishu.

De aanval op het Villa Rose-hotel kwam een paar dagen na een grootschalige operatie van het Somalische leger tegen al-Shabaab in het midden van het land, waarbij volgens de regering zeker honderd militanten werden gedood.