Diamond League: wereldrecord voor Duplantis en Nederlands succes

Diamond League Rome: Bol weer de sterkste op 400 meter horden - NOS

Naast een mijlpaal voor polsstokhoogspringer Armand Duplantis hebben Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser indruk gemaakt bij de Diamond League-wedstrijden in Rome. De 20-jarige Bol maakte haar favorietenrol op de 400 meter horden waar, de 22-jarige Klaver was verrassend de snelste op de 400 meter en de 25-jarige Visser won de 100 meter horden. Voor het eerst wonnen drie Nederlandse atleten op dezelfde dag in de Diamond League. Bol boekte haar tweede zege in de Diamond League. Na de derde plaats bij haar DL-debuut in Monaco (op de 400 meter) en de overwinning in Stockholm (400 meter horden) was ze in Rome de snelste op de 400 meter horden.

Met voorsprong kwam Bol de laatste bocht uit en ze hield de nummers twee en zeven van de laatste EK, de Oekraïensen Anna Ryzjykova en Viktorija Tkatsjoek, ruim achter zich. Met 53,90 was ze maar net iets langzamer dan het nationale record van 53,79 dat ze in juli op Papendal liep en dat wereldwijd de snelste seizoentijd is. Het was haar vierde internationale seizoenszege op rij op de 400 meter horden, na haar zeges in het Hongaarse Székesfehérvár, Stockholm en dinsdag in het Zwitserse Bellinzona. Persoonlijke records voor Klaver en Foppen Ook Lieke Klaver boekte een mooie zege. Zij dook op de 400 meter met 50,98 maar liefst 0,41 onder haar persoonlijk record. De rest had een straatlengte achterstand. Voor Klaver was het haar tweede zege van het seizoen op deze afstand, na haar winst in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds halverwege augustus.

Klaver in persoonlijk record naar winst in Rome - NOS

Nadine Visser won de 100 meter horden in 12,72. Dinsdag in Bellinzona was Visser op dit onderdeel ook al de snelste. Met 12,68 in Hongarije in augustus heeft Visser al de snelste jaartijd achter haar naam.

Diamond League: Visser wint 100 horden in Rome - NOS