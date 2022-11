Niet meer apenpokkenvirus, maar mpox: WHO verandert naam om stigmatisering tegen te gaan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat per direct een andere naam gebruiken om apenpokken, oftewel monkeypox, mee aan te duiden. Voortaan spreekt de WHO van 'mpox'. De organisatie kreeg na de uitbraak eerder dit jaar verschillende klachten dat het woord monkeypox stigmatiserend en discriminerend is.

Komend jaar bestaan de twee benamingen nog naast elkaar, de oude naam verdwijnt geleidelijk.

In 1958 ontdekten onderzoekers het virus voor het eerst bij apen, waarnaar het toen ook werd vernoemd. Hoewel de WHO wel vaker virussen namen geeft die later controversieel gevonden worden, is dit de eerste keer dat de organisatie er na zo'n lange tijd van terugkomt.

Apenpokken kwamen tot dit jaar vooral voor in een aantal landen in het westen en midden van Afrika. Door het virus monkeypox te blijven noemen wordt er volgens critici op een racistische manier een link gelegd tussen zwarte mensen en apen, en Afrika als bron van ziektes.

Negatief stigma op homo- en biseksualiteit

Intussen heeft het virus zich volgens data van de WHO verspreid naar 110 landen, met in totaal zo'n 80.000 besmettingen. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om mannen die seks hebben gehad met mannen, meldde de WHO eerder dit jaar. De term monkeypox legt volgens tegenstanders een negatief stigma op deze groep. Voor zover bekend zijn 55 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Eerder dit jaar lanceerde de WHO een openbaar raadgevingsproces voor een nieuwe naam. Mpox werd voorgesteld door onder meer een gezondheidsorganisatie voor mannen, RÉZO. De directie daar hoopt dat het wegnemen van het 'apenbeeld' er ook toe leidt dat het gezondheidsrisico serieuzer wordt genomen.

RIVM volgt dezelfde lijn

In Nederland gebruiken we vooral het woord apenpokken om het virus mee aan te duiden. Het RIVM, dat zelf ook regelmatig de Engelse term hanteerde, laat weten dat het de benaming van de WHO overneemt en het virus dus voortaan mpox zal noemen.

Het instituut zegt wel dat het rekening blijft houden met wat er in de volksmond wordt gebruikt, dus zolang apenpokken nog in het vocabulaire zit zal het ook niet helemaal verdwijnen uit de voorlichting van het RIVM.