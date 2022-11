Opnieuw miljoenenboete voor Meta voor schenden Europese privacyregels

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft van de Ierse datawaakhond DPC opnieuw een hoge boete gekregen. De techgigant moet 265 miljoen euro betalen omdat het bedrijf Europese privacyregels heeft geschonden.

Het bedrijf is beboet omdat een dataset met persoonsgegevens van ruim 533 miljoen Facebook-gebruikers online was gezet door onbekenden. De dataset stond op een website voor hackers en bevatte onder meer telefoonnummers, geboortedata en e-mailadressen.

Volgens Meta zijn de persoonsgegevens via Facebook verzameld met behulp van functionaliteiten die mensen normaal gesproken gebruiken om hun vrienden op het platform te vinden met telefoonnummers. De Ierse datawaakhond zegt dit zogenoemde scrapen - het met software verzamelen en samenvoegen van openbare informatie - onderzocht te hebben voor de periode tussen mei 2018 en september 2019.

Meta zegt volledig te hebben meegewerkt met de Ierse autoriteit. "We hebben in de bewuste periode dingen veranderd in onze systemen en de mogelijkheid om onze functies op deze manier te 'scrapen' met telefoonnummers is verwijderd", zegt een woordvoerder. "Het ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens is onacceptabel en gaat tegen onze regels in."

In beroep

Het is al de vierde keer dat Meta beboet wordt door de Ieren, die een hoofdrol spelen in het handhaven van Europese privacyregels. Veel grote techbedrijven hebben Europese kantoren in Ierland vanwege belastingredenen.

Zo kreeg het bedrijf in september een boete van 405 miljoen euro, omdat het persoonsgegevens van tieners op Instagram niet goed beschermd had. Meta wil tegen die boete in beroep gaan. Ook de nieuwe boete wordt door Meta "zorgvuldig bekeken".