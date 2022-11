Bondscoach Qatar hoopt op waardige afsluiting en ziet perspectief voor na dit WK

De achtste finales halen, zit er niet meer in. Het enige dat Qatar nog kan, is het WK in eigen land met opgeheven hoofd verlaten. Daarvoor moet het dinsdag (16.00 uur) stunten tegen het Nederlands elftal. Qatar ging onderuit tegen Ecuador en Senegal en kan het eerste gastland van een wereldkampioenschap voetbal worden dat alle drie de poulewedstrijden verliest. En met vijf tegengoals deelt Qatar nu al het negatieve record met Zuid-Afrika (2010). Hopen op waardige afsluiting Desondanks houdt bondscoach Félix Sánchez de moed erin voor de wedstrijd waarin het Oranje de weg naar de volgende ronde kan dwarsbomen. "We gaan proberen tegenstand te bieden", zei de Spanjaard. "Het is bovendien tegen een grote ploeg als Nederland, met topspelers van heel hoog niveau." "En laten we ook genieten. Het is een hele eer dat we hier staan. Hopelijk kunnen we het WK een beetje waardig afsluiten."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Qatar debuteerde de afgelopen week op het hoogste voetbalpodium en liet daarop geen onuitwisbare indruk achter. Sánchez bereidt de nationale ploeg weliswaar al sinds 2017 voor op dit WK, een succes werd het niet met voorlopig twee nederlagen. "Ik denk dat we ons op de best mogelijke manier hebben voorbereid, maar het moet wel in perspectief worden gezien. Dit niveau is nieuw voor ons, het is niet zo raar dat we zijn uitgeschakeld."

Félix Sánchez, de bondscoach van Qatar, kijkt terug op een niet gelukkig verlopen WK, maar spreekt wel van 'een unieke ervaring'. - NOS

"We zijn een klein land en onze voetbalbond heeft in totaal zo'n 6.000 leden. Senegal is de kampioen van Afrika en Ecuador de nummer vier van Zuid-Amerika. En nu moeten we tegen Nederland, de nummer drie van het WK van 2014." Het wordt voor Sánchez een ontmoeting met Louis van Gaal, die trainer was van FC Barcelona toen Sánchez als jeugdtrainer bij de Catalanen werkte. "Ik heb hem nooit echt leren kennen, maar hij is een goede trainer. Ik heb veel respect voor hem." "Hij is een voorbeeld voor trainers wereldwijd. Om tegen een coach van dit niveau te spelen, vind ik een eer en een genoegen."

