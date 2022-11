Top 2000 Café is dit jaar weer dag en nacht open

Het Top 2000 Café, waar vanaf Eerste Kerstdag de uitzendingen plaatsvinden van de jaarlijkse Top 2000 van NPO Radio 2, is dit jaar voor het eerst 24 uur per dag voor geopend voor publiek.

Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar tot de jaarwisseling de Top 2000 uitgezonden vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. In de hal van het instituut is in een soort blokkendoos een tijdelijk café opgebouwd. Met uitzondering van de twee coronajaren, waarin publiek niet welkom was, mochten mensen sinds 2010 uitzendingen van het radioprogramma bijwonen.

Vanwege de populariteit moeten mensen online tijdsloten reserveren. Tussen 03.00 uur en 05.00 uur in de nacht was het café in de jaren voor de coronacrisis gesloten voor publiek, onder meer om het schoon te maken, maar dit jaar is het dus voor het eerst dag en nacht open.

Ook mogen mensen dit jaar iets langer blijven. Waar ze voorheen een half uur in het café mochten zijn, is dat nu 50 minuten. In de tijd die er is tussen de wisseling van bezoekers wordt nu schoongemaakt.

Café is nu al opgebouwd

Het café in Beeld & Geluid is al opgebouwd, omdat normaliter rond deze tijd de opnames van de Top 2000 Quiz en Top 2000 a gogo plaatsvinden. Die programma's zouden gepresenteerd worden door Matthijs van Nieuwkerk.

Maar naar aanleiding van het artikel van de Volkskrant over de angstcultuur bij De Wereld Draait Door besloten de NTR en Van Nieuwkerk dat de programma's met hem als presentator niet door zouden gaan. Of de twee programma's nog met een andere presentator worden opgenomen, heeft de NTR nog niet bekendgemaakt.

Kaartverkoop voor een bezoek aan het Top 2000 Café start vrijdag 9 december om 10.00 uur via de website van NPO Radio 2. De Top 2000 wordt sinds 1999 op de radio uitgezonden. Vorig jaar was Bohemian Rhapsody van Queen voor de achttiende keer de nummer 1 van de lijst. Hoogste nieuwe binnenkomer was toen La Bohème van Charles Aznavour op nummer 278.