Kudus helpt Ghana in spectaculair duel met Zuid-Korea met twee goals aan zege

Ghana was het WK begonnen met een bittere nederlaag tegen Portugal, toen juist met 3-2 verloren werd. In die wedstrijd kwamen de Ghanezen van bondscoach Otto Addo knap terug na een goal van Cristiano Ronaldo (uit een discutabele strafschop), waarna het toch mis ging.

Dat scenario leek zich tegen Zuid-Korea precies andersom te ontvouwen, maar ditmaal liep het op het nippertje wél goed af voor The Black Stars.

Zuid-Korea begint sterk, Ghana scoort

De openingsfase was zonder twijfel voor de Koreanen, die de Ghanese zestien met vlug aanvalsspel bestookten. Uit standaardsituaties werd de ploeg van Spurs-vedette Heung-min Son een paar keer gevaarlijk.

Zuid-Korea had dus verreweg het meeste balbezit, maar het was na 24 minuten aan de andere kant raak. Een indraaiende vrije trap van Jordan Ayew belandde in de kluts voor de voeten van centrale verdediger Mohammed Salisu, die keurig afrondde.