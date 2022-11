Podcast De Dag: welke toekomst heeft de cryptomunt?

Wereldwijd is in november 200 miljard dollar aan cryptowaarde verdampt. Wat is er met de cryptomunten aan de hand, en wat blijft ervan over?

Teunis Brosens is crypto-expert bij de ING. In Podcast De Dag vertelt hij hoe crypto begon, als een mooie technologische innovatie met een ideaal erachter. En hoe in de jaren daarna de munten steeds meer voor iets anders werden ingezet, puur als beleggingsobject.

De markt is nu extreem nerveus, zegt hij. Het is afwachten of er nog meer mega-verliezen aankomen. Het grootste probleem is volgens hem gebrek aan transparantie en dat er nu geen enkele regulering is. Maar daar komt verandering in.

Deze aflevering van De Dag kun je hier beluisteren. Bevalt het? Vergeet je dan niet te abonneren!