Belgische agenten protesteren tegen geweld tegen de politie

De politie was de afgelopen weken vaak het mikpunt. In Brussel werd onder andere een agent die in een politieauto zat in zijn nek gestoken. Hij overleed in het ziekenhuis. Een collega werd gestoken in zijn arm.

Terroristische daad

De man die stak was een bekende van justitie en zat tussen 2013 en 2019 in de gevangenis. Hij werd nooit berecht voor terrorisme, maar stond wel bekend als "potentieel gewelddadige extremist". De steekpartij is ook bestempeld als een terroristische daad.

"Vanuit de politiek moeten we het signaal geven dat geweld onaanvaardbaar is. Wie zorgt voor onze veiligheid, moeten we ook goed beschermen", zei de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tegen de Vlaamse zender VRT.

De politie eist ook een loonsverhoging en een goede eindeloopbaanregeling. Ook op dat punt belooft minister Verlinden beterschap.