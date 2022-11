Van Gaal na ondermaats duel met Ecuador: 'Moest totalemensprincipe hanteren'

Het waren voor de bondscoach van Oranje interessante dagen. Na het zwakke optreden tegen Ecuador moest Louis van Gaal al zijn trainerscapaciteiten aanspreken om het vertrouwen te herstellen.

"Ja, het totalemensprincipe, dat heb ik veelal moeten hanteren hè", zegt Van Gaal. "Want het was natuurlijk niet goed tegen Ecuador. Te veel spelers waren onder hun niveau." Oranje noteerde slechts twee doelpogingen tegen de Zuid-Amerikanen.

In de afgelopen dagen werd er uitgebreid nabesproken in de kleedkamer van Oranje. Zo lang zelfs, dat een training later begon dan gepland. Op het oefenveld was te zien hoe Van Gaal langdurig in gesprek was met aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Marten de Roon.

Over de inhoud van de gesprekken wilde de gelouterde bondscoach niets kwijt. "Je benoemt vooral wat er beter kan, want dan gaat dat waarschijnlijk ook gebeuren", zei Van Gaal wel. "Dan heb je dus te maken met het totalemensprincipe, je gaat met spelers individueel praten. Je geeft ze krediet, zodat ze het vertrouwen weer terug krijgen."