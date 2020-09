Winnaar Kwiatkowski en 'verliezer' Carapaz eensgezind: 'Hebben ervan genoten'

Michal Kwiatkowski en Richard Carapaz - Reuters

Zelden zal er na een wielerwedstrijd met zo'n vreemd gevoel zijn gewacht op de finishfoto. Michal Kwiatkowski en Richard Carapaz, ploeggenoten van Ineos, reden schouder aan schouder een breed lachend op de streep af in de achttiende etappe van de Tour de France. Van een strijd om de ritzege was in de verste verte geen sprake en toch was nauwelijks te zien wie er had gewonnen. De Pool Kwiatkowski bleek uiteindelijk met ongeveer een haf wiel voorsprong te hebben gewonnen.

"Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik ben naar Richard", reageerde een uitgelaten Kwiatkowski, die al eens de wereldtitel won en meerdere klassiekers op zijn naam schreef, maar nog nooit een Touretappe pakte. "Ik heb in het wielrennen mooie dingen meegemaakt, maar dit was een nieuwe ervaring voor me. Ik heb de laatste kilometers met kippenvel gereden toen ik wist dat we het gingen halen. We hebben er echt van genoten."

De 'verliezer' van de sprint die geen sprint was, reageert even opgetogen als de winnaar. "Het einde van de etappe was zeer bijzonder. We zijn erin geslaagd samen het einde te bereiken en uiteindelijk hebben we besloten het op een akkoordje te gooien, want het leek ons onzin om als ploeggenoten het gevecht aan te gaan." Carapaz ging voor de derde dag op rij in de aanval en verzamelde op de Alpencols genoeg punten om de bolletjestrui aan te mogen trekken.

