Depay gaat starten tegen Qatar, verklapt Van Gaal: 'Kun je op je vingers natellen'

Memphis Depay is klaar voor zijn eerste basisplaats op dit WK. De aanvaller kan een uur meespelen tegen Qatar, zo vertelde bondscoach Louis van Gaal.

"En dan kun je op je vingers natellen dat hij gaat beginnen", zei Van Gaal. De aanvaller van Barcelona moest het met invalbeurten van een half uur (tegen Senegal) en 45 minuten (tegen Ecuador) doen, nadat hij een kleine twee maanden aan de kant had gestaan met een bovenbeenblessure.

De terugkeer van Memphis komt als geroepen voor Oranje, want hoewel de ploeg dicht bij een plek in de achtste finales is, houdt het spel nog niet over. Tegen Ecuador (1-1) noteerde Nederland slechts twee doelpogingen.

Geen risico

De volle negentig minuten zijn voor Depay nog een brug te ver. Van Gaal benadrukte maandag op de persconferentie eens te meer dat er voorzichtig met de aanvaller zal worden omgesprongen.

"We nemen geen risico met hem. We hebben Depay nodig om dit toernooi te winnen. En na de groepsfase gaat het al helemaal 'om het echie'."