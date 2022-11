Vier aanhoudingen en gewonde agenten weer thuis na WK-rellen in Rotterdam

In Rotterdam zijn gisteren na de uit de hand gelopen feesten van de winst van het Marokkaanse elftal op België vier mensen aangehouden. Eerder waren dat er nog twee. Bij de rellen raakten twee agenten gewond. Een kreeg iets op zijn hoofd en de ander liep gehoorschade op. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens een woordvoerder van de Rotterdamse politie zijn ze allebei inmiddels weer thuis. Ze hoefden niet opgenomen te worden. Rond het Kruisplein gooide een groep van zo'n 500 jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. De viering van de WK-zege van Marokko liep gisteren in verschillende Nederlandse steden uit op rellen. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Amsterdam en Den Haag werd de ME ingezet. Beelden van rellen op verschillende plekken:

Na het WK-duel tussen België en Marokko braken in Brussel hevige rellen uit. Ook in verschillende Nederlandse steden was het onrustig. In Den Haag en Rotterdam werd de ME ingezet. - NOS

'Schaam jullie' In Amsterdam-West op het Mercatorplein veroorzaakte een menigte overlast. Op het Vaillantplein in Den Haag, in de Schildersbuurt, ontstond een grimmige sfeer. Zowel in Amsterdam als in Den Haag werd gisteravond één iemand aangehouden. De Amsterdamse politie liet gisteravond weten meerdere aanhoudingen niet uit sluiten. Vandaag hebben de politie-eenheden in Den Haag en Amsterdam tot nu toe nog geen nieuwe informatie gedeeld over eventueel meer aanhoudingen. Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz vindt dat de relschoppers zich moeten schamen: