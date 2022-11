Turnleraar moet 12 jaar de cel in voor misbruiken en doden Esmee (14)

De 33-jarige turnleraar Olivier van de G. is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor het misbruiken en doden van de 14-jarige Esmee, eind vorig jaar in Leiden. De rechter legde hem ook tbs met dwangverpleging op.

Verder moet hij een schadevergoeding betalen aan de ouders van Esmee. Aan de moeder moet hij bijna 35.000 euro betalen en aan de vader 21.000. Van de G. kan nog in beroep tegen de uitspraak.

De rechter acht moord niet bewezen. Er kon niet voldoende worden vastgesteld dat Van de G. met een vooropgezet plan Esmee om het leven had gebracht. Wel is doodslag volgens de rechter bewezen, net als het wegvoeren van het lichaam, ontucht en het bezit van kinderporno.

"U heeft op een afschuwelijke wijze een einde gemaakt aan het leven van een 14-jarig meisje", zei de rechter. "Een leven dat vertrouwen in u had." De rechter sprak van een "onherstelbaar verlies" voor de nabestaanden. En volgens de rechter leidde de dood ook tot een schok in de samenleving. "Het is pijnlijk en schokkend dat het lichaam bij een boom in een park is achtergelaten. Dat heeft een groot gevoel van triestheid opgeroepen."

Dat hij in het Pieter Baan Centrum verminderd ontoerekeningsvatbaar is verklaard en dat hij volgens de rechter "oprechte spijt" heeft betuigd was reden voor een "enigszins matige werking" op de straf.

Eis was 14 jaar

De straf valt twee jaar lager uit dan wat het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. Die wilde dat Van de G. 14 jaar en tbs met dwangverpleging zou krijgen. Volgens het OM was de man schuldig aan doodslag, het wegvoeren van haar lichaam, ontucht en het bezit van kinderporno. Ook wilde het OM dat Van de G. vijf jaar lang niet meer als turnleraar kan werken. Daar ging de rechter niet in mee.

De tiener uit Hazerswoude-Rijndijk verdween eind vorig jaar. Een groepje sporters trof haar lichaam aan op 31 december in een speelparkje in Leiden. Nog diezelfde dag werd Van de G. opgepakt. De turnleraar gaf vrij snel toe dat de twee lange tijd nauw met elkaar omgingen en seks met elkaar hadden. Volgens Van de G. kwam Esmee geregeld bij hem thuis in Leiden.

'Overleden na stoeipartij'

Verder gaf hij toe dat hij haar lichaam had weggevoerd. Maar hoe ze precies om het leven kwam wist hij zich tijdens de rechtszaak twee weken geleden niet meer te herinneren. Hij wist nog wel dat er een ruzie aan voorafging die uitliep op een "stoeipartij". Het meisje bleek volgens hem op een gegeven moment dood te zijn. Naar eigen zeggen probeerde hij daarna om sporen van hun relatie te wissen.

Hij bracht haar lichaam op zijn rug op de fiets naar het parkje, gooide haar telefoon in het water en liep terug naar huis. Ook daar besloot hij zo veel mogelijk sporen te wissen.

Eerder kwam uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum al naar voren dat de turnleraar een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat hij een seksuele voorkeur heeft voor pubermeisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar oud. Dat hij een psychose had, werd toen uitgesloten. Hij zou de herinnering hebben weggestopt uit zelfbescherming.