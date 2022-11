Negatief WK-record blijft Kameroen bespaard, met dank aan slapende Serviër

Bij de 1-0 nederlaag tegen Zwitserland bemoeide Onana zich nadrukkelijk met de opbouw. Hij stond vaak ver voor zijn doel en had het hoogste aantal balcontacten (61) in één duel van alle doelmannen op dit WK.

Euforische wisselspelers

Niet alleen Kameroen had zijn openingsduel in Qatar verloren, ook Servië was nog puntloos. Dat beide ploegen onder hoogspanning stonden, was duidelijk te zien bij de eerste doelpunten. De complete reservebanken stroomden leeg en wisselspelers vierden de treffers uitgebreid mee.

Servië was de betere ploeg in de openingsfase, zo trof spits Aleksandar Mitrovic de paal. Maar het was Kameroen dat na een half uur op voorsprong kwam. Uit een doorgekopte corner kon verdediger Jean-Charles Castelletto bij de tweede paal simpel binnen tikken.

Uit pure euforie staken de wisselspelers van Kameroen het hele veld over om het doelpunt te vieren. De vreugde was slechts van korte duur, want een kwartier later stond Servië al op voorsprong.