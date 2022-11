Corendon gaat vanwege chaos minder vliegen vanaf Schiphol

Reisorganisatie Corendon gaat minder passagiers laten vliegen vanaf Schiphol vanwege de problemen op de luchthaven. Het bedrijf kiest ervoor om ten koste van Schiphol uit te breiden op Brussel, zegt topman Atilay Uslu in een interview met De Telegraaf.

Afgelopen zomer wilde Corendon 350.000 passagiers laten reizen vanaf Schiphol, maar vanwege de personeelstekorten en beperkingen vanuit de luchthaven werden dat er 250.000. Volgend jaar zomer wil de reisorganisatie nog minder passagiers laten vertrekken vanaf Amsterdam: 230.000.

Op Brussel breiden ze het aantal passagiers juist uit. Van 150.000 afgelopen zomer naar 260.000 aankomende zomer.

Naast de personeelstekorten bij onder meer de beveiliging spelen ook de stijgende kosten een rol, zegt Uslu in de krant. De havengelden op Schiphol zijn verhoogd en de vliegtaks stijgt aankomend jaar. "Op Brussel kunnen we mensen een zekere vakantie aanbieden", zegt Uslu in de krant.

Maximumaantal reizigers

Schiphol heeft nog niet gereageerd op het besluit. Afgelopen voorjaar ontstonden lange rijen op de luchthaven vanwege personeelstekort bij onder meer de beveiligers. Luchtvaartmaatschappijen moesten vluchten schrappen, mensen misten hun vlucht vanwege de lange rijen en niet iedereen die wilde kon vanaf Schiphol reizen.

Die beperkingen gelden nog steeds. Tot in ieder geval eind maart geldt een maximum aantal reizigers. "We willen veiligheid van medewerkers en reizigers waarborgen en een betrouwbaarder luchthavenproces bieden", zei de luchthaven daar eind september over.