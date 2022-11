Advocaat is terug bij ADO Den Haag: 'Wil dat stadion weer vol krijgen'

Na zijn vertrek in 2020 als coach van Feyenoord kondigde Advocaat aan geen club meer te gaan trainen. Maar na een avontuur als bondscoach van Irak, is hij bij ADO toch weer terug als clubcoach.

Op een persconferentie werd Advocaat gepresenteerd als de opvolger van Dirk Kuijt, die zijn eerste trainersklus in Den Haag zag mislukken. Aan Advocaat de zware taak om ADO uit het slop te trekken, ver weg van de troosteloze zeventiende plek die de club nu bezet in de eerste divisie.

De aanbieding van ADO-directeur Edwin Reijntjes bleek de mooiste en de geschiktste. "Ik mocht van mijn vrouw niet meer zo ver weg. Het was eigenlijk niet eens een moeilijke keuze. Het is wel een moeilijke job, maar dat is ook juist mooi. Slechter dan het ging, kan het ook niet."

Zoeken naar ommekeer

Dat laatste valt niet te ontkennen. Onder Kuijt zakte ADO steeds dieper weg en ook buiten het veld was in Den Haag zelden rustig. De laatste vijf competitieduels werd er niet gewonnen.

Toch wil ADO dit seizoen nog promoveren via de play-offs, benadrukt Advocaat op de persconferentie. En bovenal moet de sfeer rondom de club veranderen. "We moeten het stadion weer vol krijgen: dat is ook een doel, de stad weer trots maken. Dat kan alleen door te presteren."

Advocaat gaat ervanuit dat hij daarbij gewoon kan rekenen op Thomas Verheydt, de sleutelspeler die kortgeleden liet weten weg te willen. "Ik kan me niet voorstellen dat hij weg wil. Hij is net als ik een Hagenaar en hij speelt hier in een mooi stadion. We kunnen nu de weg omhoog weer inzetten, dus we moeten zorgen dat hij blijft."