IS eist moord op Franse hulpverleners in Niger op

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de moord op zes Franse hulpverleners, hun gids en hun chauffeur in Niger opgeëist. Dat staat in een verklaring op SITE Intelligence Group, een website die online activiteiten van terroristische groeperingen bijhoudt.

Volgens IS is de West-Afrikaanse tak van de terroristische organisatie verantwoordelijk voor de dood van de acht. In de verklaring staat dat ze een verrassingsaanval uitvoerden op de groep in een giraffenreservaat ten zuidwesten van de hoofdstad Niamey. Gewapende mannen op motoren namen de groep onder vuur.

De aanslag vond plaats op 9 augustus. De Franse hulpverleners werkten voor een internationale hulporganisatie en toerden door het reservaat. Dat is een populaire bestemming voor expats die als veilig werd beschouwd.

Na de aanslag waarschuwde Frankrijk de Fransen in Niger om niet buiten de hoofdstad te komen, omdat het te gevaarlijk is. Frankrijk heeft duizenden militairen in West-Afrikaanse landen gestationeerd om te helpen bij de strijd tegen het extremisme.